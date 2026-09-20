León vs FC Juárez en la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA. Lunes 21 de septiembre a las 17 horas por Tubi y FOX One.

Partido: León vs FC Juárez

Fase: Jornada 8 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Lunes 21 de septiembre de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio León

Transmisión: Tubi y FOX One

El FC Juárez es una escuadra peligrosa para León (Jose Luis Melgarejo / MEXSPORT)

León vs FC Juárez: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 8 de Liga Femenil BBVA?

El lunes 21 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA con el partido León vs FC Juárez.

León vs FC Juárez: Horario del partido de la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA

Será a las 17 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido León vs FC Juárez de la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

León vs FC Juárez: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 8 de Liga Femenil BBVA?

El partido León vs FC Juárez podrá verse a través de la señal de Tubi y FOX One.