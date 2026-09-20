León vs FC Juárez en la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA. Lunes 21 de septiembre a las 17 horas por Tubi y FOX One.

  • Partido: León vs FC Juárez
  • Fase: Jornada 8 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Lunes 21 de septiembre de 2026
  • Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio León
  • Transmisión: Tubi y FOX One
El FC Juárez es una escuadra peligrosa para León
El FC Juárez es una escuadra peligrosa para León (Jose Luis Melgarejo / MEXSPORT)

León vs FC Juárez: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 8 de Liga Femenil BBVA?

El lunes 21 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA con el partido León vs FC Juárez.

León vs FC Juárez: Horario del partido de la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA

Será a las 17 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido León vs FC Juárez de la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

León vs FC Juárez: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 8 de Liga Femenil BBVA?

El partido León vs FC Juárez podrá verse a través de la señal de Tubi y FOX One.

  • Partido: León vs FC Juárez
  • Fase: Jornada 8 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Lunes 21 de septiembre de 2026
  • Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio León
  • Transmisión: Tubi y FOX One