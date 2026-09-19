Pumas vs Puebla en la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA. Sábado 19 de septiembre a las 12 horas por ViX y Youtube.
- Partido: Pumas vs Puebla
- Fase: Jornada 8 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: ViX y Youtube
Pumas vs Puebla: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 8 de Liga Femenil BBVA?
El domingo 20 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA con el partido Pumas vs Puebla.
Pumas vs Puebla: Horario del partido de la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA
Será a las 12 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Pumas vs Puebla de la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
Pumas vs Puebla: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 8 de Liga Femenil BBVA?
El partido Pumas vs Puebla podrá verse a través de la señal de ViX y Youtube.
- Partido: Pumas vs Puebla
- Fase: Jornada 8 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: ViX y Youtube