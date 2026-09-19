Pumas vs Puebla en la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA. Sábado 19 de septiembre a las 12 horas por ViX y Youtube.

Partido: Pumas vs Puebla

Fase: Jornada 8 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: ViX y Youtube

Pumas vs Puebla: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 8 de Liga Femenil BBVA?

El domingo 20 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA con el partido Pumas vs Puebla.

Pumas vs Puebla: Horario del partido de la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA

Será a las 12 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Pumas vs Puebla de la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Pumas vs Puebla: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 8 de Liga Femenil BBVA?

El partido Pumas vs Puebla podrá verse a través de la señal de ViX y Youtube.