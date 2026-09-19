Pumas vs Puebla juegan en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 3-0 en en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Pumas vs Puebla: Pronóstico del partido de la Liga Femenil BBVA

Pumas 3-0 Puebla es el pronóstico en el delo de la Jornada 8 del Apertura 2026.

Pronóstico: Pumas 3-0 Puebla.

Pumas vs Puebla: Posibles alineaciones del partido de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Pumas vs Puebla, en la Jornada 8 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

Pumas

Portera: Wendy Toledo

Defensas: Ana Mendoza, Julissa Dávila, Andrea Pereira y Ximena Ríos

Mediocampistas: Casandra Montero, Dania Padilla, Paola Chavero y Cristina Torres

Delanteras: Stephanie Ribeiro y Priscila Chinchilla

Puebla

Portera: Silvia Sainz

Defensas: Liliana Fernández, Ivonne Najar, Dulce Martínez y Andrea González

Mediocampistas: Martha Enciso, Rubí Villegas, Camila Fonseca y Jessica Tenorio

Delanteras: Anna Loftus y Sebelle Rojas

Pumas vs Puebla: Hora y canal del partido de la Liga Femenil BBVA

Pumas vs Puebla en la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 20 de septiembre a las 12 horas por ViX y Youtube.