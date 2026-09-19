Pumas vs Puebla juegan en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 3-0 en en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Pumas vs Puebla: Pronóstico del partido de la Liga Femenil BBVA
Pumas 3-0 Puebla es el pronóstico en el delo de la Jornada 8 del Apertura 2026.
Pronóstico: Pumas 3-0 Puebla.
Pumas vs Puebla: Posibles alineaciones del partido de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido Pumas vs Puebla, en la Jornada 8 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
Pumas
- Portera: Wendy Toledo
- Defensas: Ana Mendoza, Julissa Dávila, Andrea Pereira y Ximena Ríos
- Mediocampistas: Casandra Montero, Dania Padilla, Paola Chavero y Cristina Torres
- Delanteras: Stephanie Ribeiro y Priscila Chinchilla
Puebla
- Portera: Silvia Sainz
- Defensas: Liliana Fernández, Ivonne Najar, Dulce Martínez y Andrea González
- Mediocampistas: Martha Enciso, Rubí Villegas, Camila Fonseca y Jessica Tenorio
- Delanteras: Anna Loftus y Sebelle Rojas
Pumas vs Puebla: Hora y canal del partido de la Liga Femenil BBVA
Pumas vs Puebla en la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 20 de septiembre a las 12 horas por ViX y Youtube.
- Partido: Pumas vs Puebla
- Fase: Jornada 8 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: ViX y Youtube