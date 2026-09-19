Pumas vs Puebla juegan en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 3-0 en en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Pumas vs Puebla: Pronóstico del partido de la Liga Femenil BBVA

Pumas 3-0 Puebla es el pronóstico en el delo de la Jornada 8 del Apertura 2026.

Pronóstico: Pumas 3-0 Puebla.

Pumas vs Puebla: Posibles alineaciones del partido de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Pumas vs Puebla, en la Jornada 8 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

Pumas

  • Portera: Wendy Toledo
  • Defensas: Ana Mendoza, Julissa Dávila, Andrea Pereira y Ximena Ríos
  • Mediocampistas: Casandra Montero, Dania Padilla, Paola Chavero y Cristina Torres
  • Delanteras: Stephanie Ribeiro y Priscila Chinchilla

Puebla

  • Portera: Silvia Sainz
  • Defensas: Liliana Fernández, Ivonne Najar, Dulce Martínez y Andrea González
  • Mediocampistas: Martha Enciso, Rubí Villegas, Camila Fonseca y Jessica Tenorio
  • Delanteras: Anna Loftus y Sebelle Rojas

Pumas vs Puebla: Hora y canal del partido de la Liga Femenil BBVA

Pumas vs Puebla en la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 20 de septiembre a las 12 horas por ViX y Youtube.

  • Partido: Pumas vs Puebla
  • Fase: Jornada 8 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026
  • Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Olímpico Universitario
  • Transmisión: ViX y Youtube