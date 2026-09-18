Rayadas vs Necaxa en la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA. Viernes 18 de septiembre a las 21 horas por ViX y Youtube.
- Partido: Rayadas vs Necaxa
- Fase: Jornada 8 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 18 de septiembre de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: ViX y Youtube
Rayadas vs Necaxa: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 8 de Liga Femenil BBVA?
El viernes 18 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA con el partido Rayadas vs Necaxa.
Rayadas vs Necaxa: Horario del partido de la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA
Será a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Rayadas vs Necaxa de la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
Rayadas vs Necaxa: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 8 de Liga Femenil BBVA?
El partido Rayadas vs Necaxa podrá verse a través de la señal de ViX y Youtube.
- Partido: Rayadas vs Necaxa
- Fase: Jornada 8 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 18 de septiembre de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: ViX y Youtube