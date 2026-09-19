Tijuana vs Chivas juegan en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 0-2 en la cancha del Estadio Caliente. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Tijuana vs Chivas: Pronóstico del partido de la Liga Femenil BBVA
Tijuana 0-2 Chivas es el pronóstico en el delo de la Jornada 8 del Apertura 2026.
Pronóstico: Tijuana 0-2 Chivas.
Tijuana vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido Tijuana vs Chivas, en la Jornada 8 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
Tijuana
- Portera: Maricruz González
- Defensas: Monica Alvarado, Adyson Willett, Bianca Mora y Bibiana Quintos
- Mediocampistas: Mayra Pelayo-Bernal, Paola Villamizar, Inglis Hernández y Marta Cox
- Delanteras: Aisha Solórzano y Daniela Espinosa
Chivas
- Portera: Blanca Félix
- Defensas: Araceli Torres, Karla Martínez, Jaqueline Rodríguez y Damaris Godínez
- Mediocampistas: Casandra Montero, Carolina Jaramillo y Yamile Franco
- Delanteras: Viridiana Salazar, Alicia Cervantes y Gabriela Valenzuela
Tijuana vs Chivas: Hora y canal del partido de la Liga Femenil BBVA
Tijuana vs Chivas en la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA. Sábado 19 de septiembre a las 17:06 horas por Fox One y Tubi.
- Partido: Tijuana vs Chivas
- Fase: Jornada 8 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 19 de septiembre de 2026
- Horario: 17:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: Fox One y Tubi