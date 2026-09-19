Tijuana vs Chivas juegan en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 0-2 en la cancha del Estadio Caliente. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Tijuana vs Chivas: Pronóstico del partido de la Liga Femenil BBVA

Tijuana 0-2 Chivas es el pronóstico en el delo de la Jornada 8 del Apertura 2026.

Pronóstico: Tijuana 0-2 Chivas.

Tijuana vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Tijuana vs Chivas, en la Jornada 8 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

Tijuana

Portera: Maricruz González

Defensas: Monica Alvarado, Adyson Willett, Bianca Mora y Bibiana Quintos

Mediocampistas: Mayra Pelayo-Bernal, Paola Villamizar, Inglis Hernández y Marta Cox

Delanteras: Aisha Solórzano y Daniela Espinosa

Chivas

Portera: Blanca Félix

Defensas: Araceli Torres, Karla Martínez, Jaqueline Rodríguez y Damaris Godínez

Mediocampistas: Casandra Montero, Carolina Jaramillo y Yamile Franco

Delanteras: Viridiana Salazar, Alicia Cervantes y Gabriela Valenzuela

Tijuana vs Chivas: Hora y canal del partido de la Liga Femenil BBVA

Tijuana vs Chivas en la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA. Sábado 19 de septiembre a las 17:06 horas por Fox One y Tubi.