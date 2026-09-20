San Luis vs Pachuca juegan en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 2-2 en en la cancha del Estadio Libertad Financiera. Conoce las posibles alineaciones del partido.
San Luis vs Pachuca: Pronóstico del partido de la Liga Femenil BBVA
San Luis 2-2 Pachuca es el pronóstico en el delo de la Jornada 8 del Apertura 2026.
Pronóstico: San Luis 2-2 Pachuca.
San Luis vs Pachuca: Posibles alineaciones del partido de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido San Luis vs Pachuca, en la Jornada 8 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
San Luis
- Portera: Valeria Martínez
- Defensas: Karen Cano, Aurora Suárez, Laura Parra y María Sánchez
- Mediocampistas: Citlali Hernández, Silvana González, Sandra Arévalo y Joana Robles
- Delanteras: Enyerliannys Higuera y Anette Vázquez
Pachuca
- Portera: Esthefanny Barreras
- Defensas: Kenti Robles, Andrea Pereira, Ohale Osinachi y Yirleidis Quejada
- Mediocampistas: Karla Nieto, Natalia Mauleón y Alexandra Godínez
- Delanteras: Charlyn Corral, Chinwendu Ihezuo y Myra Delgadillo
San Luis vs Pachuca: Hora y canal del partido de la Liga Femenil BBVA
San Luis vs Pachuca en la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 20 de septiembre a las 17 horas por YouTube, ESPN y Disney+.
- Partido: San Luis vs Pachuca
- Fase: Jornada 8 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Libertad Financiera
- Transmisión: YouTube, ESPN y Disney+