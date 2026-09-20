San Luis vs Pachuca juegan en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 2-2 en en la cancha del Estadio Libertad Financiera. Conoce las posibles alineaciones del partido.

San Luis vs Pachuca: Pronóstico del partido de la Liga Femenil BBVA

San Luis 2-2 Pachuca es el pronóstico en el delo de la Jornada 8 del Apertura 2026.

Pronóstico: San Luis 2-2 Pachuca.

San Luis vs Pachuca: Posibles alineaciones del partido de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido San Luis vs Pachuca, en la Jornada 8 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

San Luis

Portera: Valeria Martínez

Defensas: Karen Cano, Aurora Suárez, Laura Parra y María Sánchez

Mediocampistas: Citlali Hernández, Silvana González, Sandra Arévalo y Joana Robles

Delanteras: Enyerliannys Higuera y Anette Vázquez

Pachuca

Portera: Esthefanny Barreras

Defensas: Kenti Robles, Andrea Pereira, Ohale Osinachi y Yirleidis Quejada

Mediocampistas: Karla Nieto, Natalia Mauleón y Alexandra Godínez

Delanteras: Charlyn Corral, Chinwendu Ihezuo y Myra Delgadillo

San Luis vs Pachuca: Hora y canal del partido de la Liga Femenil BBVA

San Luis vs Pachuca en la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 20 de septiembre a las 17 horas por YouTube, ESPN y Disney+.