Atlante vs Querétaro en la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA. Lunes 21 de septiembre a las 15:45 horas por Youtube.

Partido: Atlante vs Querétaro

Fase: Jornada 8 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Lunes 21 de septiembre de 2026

Horario: 15:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: CAR del Atlante

Transmisión: Youtube

Atlante vs Querétaro: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 8 de Liga Femenil BBVA?

El lunes 21 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA con el partido Atlante vs Querétaro.

Atlante vs Querétaro: Horario del partido de la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA

Será a las 15:45 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Atlante vs Querétaro de la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Atlante vs Querétaro: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 8 de Liga Femenil BBVA?

El partido Atlante vs Querétaro podrá verse a través de la señal de Youtube.