Atlante vs Querétaro en la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA. Lunes 21 de septiembre a las 15:45 horas por Youtube.
- Partido: Atlante vs Querétaro
- Fase: Jornada 8 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Lunes 21 de septiembre de 2026
- Horario: 15:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: CAR del Atlante
- Transmisión: Youtube
Atlante vs Querétaro: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 8 de Liga Femenil BBVA?
El lunes 21 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA con el partido Atlante vs Querétaro.
Atlante vs Querétaro: Horario del partido de la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA
Será a las 15:45 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Atlante vs Querétaro de la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
Atlante vs Querétaro: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 8 de Liga Femenil BBVA?
El partido Atlante vs Querétaro podrá verse a través de la señal de Youtube.
- Partido: Atlante vs Querétaro
- Fase: Jornada 8 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Lunes 21 de septiembre de 2026
- Horario: 15:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: CAR del Atlante
- Transmisión: Youtube