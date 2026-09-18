Tijuana vs Chivas en la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA. Sábado 19 de septiembre a las 17:06 horas por Fox One y Tubi.

Partido: Tijuana vs Chivas

Fase: Jornada 8 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 19 de septiembre de 2026

Horario: 17:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Caliente

Transmisión: Fox One y Tubi

Tijuana vs Chivas: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 8 de Liga Femenil BBVA?

El sábado 19 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA con el partido Tijuana vs Chivas.

Tijuana vs Chivas: Horario del partido de la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA

Será a las 17:06 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Tijuana vs Chivas de la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Tijuana vs Chivas: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 8 de Liga Femenil BBVA?

El partido Tijuana vs Chivas podrá verse a través de la señal de Fox One y Tubi.