América vs Atlas en la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 20 de septiembre a las 15:45 horas por ViX y Youtube.

Partido: América vs Atlas

Fase: Jornada 8 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026

Horario: 15:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: ViX y Youtube

América vs Atlas: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 8 de Liga Femenil BBVA?

El domingo 20 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA con el partido América vs Atlas.

América vs Atlas: Horario del partido de la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA

Será a las 15:45 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido América vs Atlas de la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

América vs Atlas: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 8 de Liga Femenil BBVA?

El partido América vs Atlas podrá verse a través de la señal de ViX y Youtube.