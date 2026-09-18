Rayadas vs Necaxa juegan en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 3-1 en en la cancha del Estadio BBVA. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Rayadas vs Necaxa: Pronóstico del partido de la Liga Femenil BBVA

Rayadas 3-1 Necaxa es el pronóstico en el delo de la Jornada 8 del Apertura 2026.

Pronóstico: Rayadas 3-1 Necaxa.

Rayadas vs Necaxa: Posibles alineaciones del partido de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Rayadas vs Necaxa, en la Jornada 8 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

Rayadas

Portera: Paola Manrique

Defensas: Alejandra Calderón, Carol Cázares, Valeria Del Campo y Daniela Monroy

Mediocampistas: Diana García, Fátima Servín y Marcela Restrepo

Delanteras: Jermaine Seoposenwe, Christina Burkenroad y Katty Martínez

Necaxa

Portera: Valeria Martínez

Defensas: Fátima Bracamonte, Ana Torres, Avril Navarro y Lesly González

Mediocampistas: Karoll López, Ahtziri Méndez, Reyna Velázquez y Zoe Medellín

Delanteras: Winibian Peralta y Allison Veloz

Rayadas vs Necaxa: Hora y canal del partido de la Liga Femenil BBVA

Rayadas vs Necaxa en la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA. Viernes 18 de septiembre a las 21 horas por ViX y Youtube.