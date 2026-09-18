Rayadas vs Necaxa juegan en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 3-1 en en la cancha del Estadio BBVA. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Rayadas vs Necaxa: Pronóstico del partido de la Liga Femenil BBVA
Rayadas 3-1 Necaxa es el pronóstico en el delo de la Jornada 8 del Apertura 2026.
Pronóstico: Rayadas 3-1 Necaxa.
Rayadas vs Necaxa: Posibles alineaciones del partido de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido Rayadas vs Necaxa, en la Jornada 8 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
Rayadas
- Portera: Paola Manrique
- Defensas: Alejandra Calderón, Carol Cázares, Valeria Del Campo y Daniela Monroy
- Mediocampistas: Diana García, Fátima Servín y Marcela Restrepo
- Delanteras: Jermaine Seoposenwe, Christina Burkenroad y Katty Martínez
Necaxa
- Portera: Valeria Martínez
- Defensas: Fátima Bracamonte, Ana Torres, Avril Navarro y Lesly González
- Mediocampistas: Karoll López, Ahtziri Méndez, Reyna Velázquez y Zoe Medellín
- Delanteras: Winibian Peralta y Allison Veloz
Rayadas vs Necaxa: Hora y canal del partido de la Liga Femenil BBVA
Rayadas vs Necaxa en la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA. Viernes 18 de septiembre a las 21 horas por ViX y Youtube.
- Partido: Rayadas vs Necaxa
- Fase: Jornada 8 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 18 de septiembre de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: ViX y Youtube