América vs Atlas juegan en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 4-1 en en la cancha del Estadio Banorte. Conoce las posibles alineaciones del partido.

América vs Atlas: Pronóstico del partido de la Liga Femenil BBVA

América 4-1 Atlas es el pronóstico en el delo de la Jornada 8 del Apertura 2026.

Pronóstico: América 4-1 Atlas.

América vs Atlas: Posibles alineaciones del partido de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido América vs Atlas, en la Jornada 8 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

América

Portera: Celeste Espino

Defensas: Karen Luna, Isadora Haas, Kimberly Rodríguez y Karol Bernal

Mediocampistas: Nancy Antonio, Gabriela García, Irene Guerrero y Sarah Luebbert

Delanteras: Scarlett Camberos y Geyse Ferreira

Atlas

Portera: Daniela Solera

Defensas: María Elena Sainz, Bibiana Quintos, Fernanda Limón y Vasthy Delgado

Mediocampistas: Maritza Maldonado, Victoria Acevedo, Karen Flores y Renata Huerta

Delanteras: Brenda Cerén y Sanjuana Muñoz

América vs Atlas: Hora y canal del partido de la Liga Femenil BBVA

América vs Atlas en la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 20 de septiembre a las 15:45 horas por ViX y Youtube.