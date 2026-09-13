América vs Atlas juegan en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 4-1 en en la cancha del Estadio Banorte. Conoce las posibles alineaciones del partido.
América vs Atlas: Pronóstico del partido de la Liga Femenil BBVA
América 4-1 Atlas es el pronóstico en el delo de la Jornada 8 del Apertura 2026.
Pronóstico: América 4-1 Atlas.
América vs Atlas: Posibles alineaciones del partido de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido América vs Atlas, en la Jornada 8 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
América
- Portera: Celeste Espino
- Defensas: Karen Luna, Isadora Haas, Kimberly Rodríguez y Karol Bernal
- Mediocampistas: Nancy Antonio, Gabriela García, Irene Guerrero y Sarah Luebbert
- Delanteras: Scarlett Camberos y Geyse Ferreira
Atlas
- Portera: Daniela Solera
- Defensas: María Elena Sainz, Bibiana Quintos, Fernanda Limón y Vasthy Delgado
- Mediocampistas: Maritza Maldonado, Victoria Acevedo, Karen Flores y Renata Huerta
- Delanteras: Brenda Cerén y Sanjuana Muñoz
América vs Atlas: Hora y canal del partido de la Liga Femenil BBVA
América vs Atlas en la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 20 de septiembre a las 15:45 horas por ViX y Youtube.
- Partido: América vs Atlas
- Fase: Jornada 8 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026
- Horario: 15:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: ViX y Youtube