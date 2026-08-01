Querétaro vs Tigres se enfrentan en la Jornada 3 de la Liga MX. El pronóstico es 1-2 a favor de los felinos. Conoce la posibles alineaciones.
Tras un empate de Tigres y una victoria de visitante de los Gallos Blancos, ambos clubes llegan a este encuentro muy parejos.
Querétaro vs Tigres: Pronóstico de la Jornada 3 de la Liga MX
El pronóstico del partido de la Jornada 3 del Apertura 2026, es victoria 2-1 a favor de Tigres.
Pronóstico: Querétaro 1-2 Tigres.
Querétaro vs Tigres: Posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Liga MX
Querétaro vs Tigres juegan este sábado 1 de agosto y a continuación te presentamos las posibles alineaciones del partido de la Liga MX.
Querétaro
- Portero: Guillermo Allison
- Defensas: Bayron Duarte, Diego Reyes, Lucas Abascia y Daniel Parra
- Mediocampistas: Juan Cazares, Carlos Adriano, Santiago Homenchenko y Jhojan Julio
- Delanteros: Mateo Coronel y Alí Ávila
Tigres
- Portero: Nahuel Guzmán
- Defensas: Vladimir Loroña, Jesús Ángel Garza, Rafael Guerrero y Jesús Angulo
- Mediocampistas: César Araújo, Marcelo Flores, Juan Brunetta y Ozziel Herrera
- Delanteros: Jonathan Herrera y Rodrigo Aguirre
Querétaro vs Tigres: ¿Cuándo y dónde ver la Jornada 3 de la Liga MX?
Querétaro vs Tigres continúan con la actividad de la Jornada 3 del Apertura 2026 de Liga MX. Sábado 1 de agosto por Fox One.
- Partido: Querétaro vs Tigres
- Fase: Jornada 3 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 1 de agosto de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Corregidora
- Transmisión: Fox One