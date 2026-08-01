Querétaro vs Tigres se enfrentan en la Jornada 3 de la Liga MX. El pronóstico es 1-2 a favor de los felinos. Conoce la posibles alineaciones.

Tras un empate de Tigres y una victoria de visitante de los Gallos Blancos, ambos clubes llegan a este encuentro muy parejos.

Querétaro vs Tigres: Pronóstico de la Jornada 3 de la Liga MX

El pronóstico del partido de la Jornada 3 del Apertura 2026, es victoria 2-1 a favor de Tigres.

Pronóstico: Querétaro 1-2 Tigres.

Querétaro vs Tigres: Posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Liga MX

Querétaro vs Tigres juegan este sábado 1 de agosto y a continuación te presentamos las posibles alineaciones del partido de la Liga MX.

Querétaro

Portero: Guillermo Allison

Defensas: Bayron Duarte, Diego Reyes, Lucas Abascia y Daniel Parra

Mediocampistas: Juan Cazares, Carlos Adriano, Santiago Homenchenko y Jhojan Julio

Delanteros: Mateo Coronel y Alí Ávila

Tigres

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Vladimir Loroña, Jesús Ángel Garza, Rafael Guerrero y Jesús Angulo

Mediocampistas: César Araújo, Marcelo Flores, Juan Brunetta y Ozziel Herrera

Delanteros: Jonathan Herrera y Rodrigo Aguirre

Querétaro vs Tigres: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de Liga MX. (Eduardo Serratos / Eduardo Serratos)

Querétaro vs Tigres: ¿Cuándo y dónde ver la Jornada 3 de la Liga MX?

Querétaro vs Tigres continúan con la actividad de la Jornada 3 del Apertura 2026 de Liga MX. Sábado 1 de agosto por Fox One.