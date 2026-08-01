León vs Pachuca se encuentran en la Jornada 3 de la Liga MX; pronóstico 2-1 a favor del equipo local sobre los Tuzos. Conoce las posibles alineaciones.
León vs Pachuca: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de Liga MX
El pronóstico del partido León vs Pachuca es triunfo de 2-1 a favor del equipo esmeralda, en la Jornada 3 de la Liga MX.
Pronóstico: León 2-1 Pachuca
León vs Pachuca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de Liga MX
León vs Pachuca se medirán con estas posibles alineaciones en la Jornada 3 de la Liga MX:
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León
- Portero: Óscar García
- Defensas: Jaine Barreiro, Valentín Gauthier, Iván Moreno y Salvador Reyes
- Mediocampistas: Rodrigo Echeverría, Fernando Beltrán y José Rodríguez
- Delanteros: Nicolás Vallejo, Juan Domínguez y Diber Cambindo
Pachuca
- Portero: Carlos Moreno
- Defensas: Brian García, Sergio Barreto, Gustavo Cabral y Carlos Sánchez
- Mediocampistas: Pedro Pedraza, Elías Montiel, Oussama Idrissi, Alán Bautista y Alexéi Domínguez
- Delantero: Salomón Rondón
León vs Pachuca: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Liga MX?
El sábado 1 de agosto se enfrentan León vs Pachuca, en la continuación de la Jornada 3 de la Liga MX.
- Partido: León vs Pachuca
- Fase: Jornada 3 de la Liga MX
- Tornero: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 1 de agosto de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio León
- Transmisión: FOX One