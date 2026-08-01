León vs Pachuca se encuentran en la Jornada 3 de la Liga MX; pronóstico 2-1 a favor del equipo local sobre los Tuzos. Conoce las posibles alineaciones.

León recibe a Pachuca en la Jornada 3 (mexsport / Isaac Ortiz)

León vs Pachuca: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de Liga MX

El pronóstico del partido León vs Pachuca es triunfo de 2-1 a favor del equipo esmeralda, en la Jornada 3 de la Liga MX.

Pronóstico: León 2-1 Pachuca

León vs Pachuca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de Liga MX

León vs Pachuca se medirán con estas posibles alineaciones en la Jornada 3 de la Liga MX:

León

Portero: Óscar García

Defensas: Jaine Barreiro, Valentín Gauthier, Iván Moreno y Salvador Reyes

Mediocampistas: Rodrigo Echeverría, Fernando Beltrán y José Rodríguez

Delanteros: Nicolás Vallejo, Juan Domínguez y Diber Cambindo

Pachuca tendrá un partido complicado ante León (MEXSPORT / Adrian Macias)

Pachuca

Portero: Carlos Moreno

Defensas: Brian García, Sergio Barreto, Gustavo Cabral y Carlos Sánchez

Mediocampistas: Pedro Pedraza, Elías Montiel, Oussama Idrissi, Alán Bautista y Alexéi Domínguez

Delantero: Salomón Rondón

León vs Pachuca: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Liga MX?

El sábado 1 de agosto se enfrentan León vs Pachuca, en la continuación de la Jornada 3 de la Liga MX.