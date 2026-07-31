Puebla vs Chivas se enfrentarán en la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX. Viernes 31 de julio a las 21:00 horas por FOX One y Canal 7.

Partido: Puebla vs Chivas

Fase: Jornada 3 de la Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 31 de julio de 2026

Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: FOX One y Canal 7

Puebla vs Chivas: Día para ver el partido de la Liga MX

Puebla vs Chivas se medirán el viernes 31 de julio como parte de la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Puebla vs Chivas: Hora para ver el partido de la Liga MX

A las 19 horas se miden Puebla vs Chivas en el Estadio Cuauhtémoc, como parte de la Jornada 3 de la Liga MX.

Puebla vs Chivas: Canal para ver el partido de la Liga MX

FOX One y Canal 7 serán las opciones para ver el partido Puebla vs Chivas en el inicio de la Jornada 3 del Apertura 2026.

Partido: Puebla vs Chivas

Fase: Jornada 3 de la Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 31 de julio de 2026

Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: FOX One y Canal 7

Chivas ganó de último minuto para sumar sus primeros tres puntos en el Apertura 2026. (Luis Fernando Toris / Luis Fernando Toris)

¿Cómo llegan Puebla y Chivas a la Jornada 3 de la Liga MX?

Puebla y Chivas suman tres puntos en el inicio del Apertura 2026 de la Liga MX, así que se trata de un partido parejo en el papel.

Puebla cayó 1-2 ante Cruz Azul en la Jornada 2, mientras que Chivas derrotó 1-0 a los Bravos del FC Juárez.