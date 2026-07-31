Puebla vs Chivas se enfrentan en el inicio de la Jornada 3 de la Liga MX, el viernes 31 de julio. Pronóstico 2-2 en el Estadio Cuauhtémoc. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Puebla vs Chivas: Pronóstico de la Jornada 3 de la Liga MX
Chivas vs Toluca juegan en la Jornada 1 de la Liga MX, con el pronóstico a favor del Guadalajara, con marcador de 2-1.
Pronóstico del partido: Puebla 2-2 Chivas
Puebla vs Chivas: Posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Puebla vs Chivas, en la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX.
Chivas
- Portero: Raúl Rangel
- Defensas: José Castillo, Luis Romo, Daniel Aguirre y Bryan González
- Mediocampistas: Rubén González, Richard Ledezma, Kevin Castañeda y Jordan Carrillo
- Delanteros: Roberto Alvarado y Armando González
Puebla
- Portero: Ricardo Gutiérrez
- Defensas: Leyva, Facundo Almada, Juan Pablo Vargas y Fernando Monárrez
- Mediocampistas: Sergio Sanabria, Alberto Herrera, Kevin Velasco, Emiliano Gómez y Alejandro Organista
- Delantero: Luifer Hernández
Puebla vs Chivas: Fecha y horario para ver la Jornada 3 de la Liga MX
Puebla vs Chivas disputan el partido de la Jornada 3 de la Liga MX. El partido es el viernes 31 de julio de 2026 y será transmitido por ESPN, Disney+ y Canal 7.
- Partido: Puebla vs Chivas
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 31 de julio de 2026
- Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: FOX One y Canal 7