Puebla vs Chivas se enfrentan en el inicio de la Jornada 3 de la Liga MX, el viernes 31 de julio. Pronóstico 2-2 en el Estadio Cuauhtémoc. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Puebla vs Chivas: Pronóstico de la Jornada 3 de la Liga MX

Chivas vs Toluca juegan en la Jornada 1 de la Liga MX, con el pronóstico a favor del Guadalajara, con marcador de 2-1.

Pronóstico del partido: Puebla 2-2 Chivas

Puebla vs Chivas: Posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Puebla vs Chivas, en la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Chivas

Portero: Raúl Rangel

Defensas: José Castillo, Luis Romo, Daniel Aguirre y Bryan González

Mediocampistas: Rubén González, Richard Ledezma, Kevin Castañeda y Jordan Carrillo

Delanteros: Roberto Alvarado y Armando González

Chivas llega tras vencer a FC Juárez en casa (Luis Fernando Toris / Luis Fernando Toris)

Puebla

Portero: Ricardo Gutiérrez

Defensas: Leyva, Facundo Almada, Juan Pablo Vargas y Fernando Monárrez

Mediocampistas: Sergio Sanabria, Alberto Herrera, Kevin Velasco, Emiliano Gómez y Alejandro Organista

Delantero: Luifer Hernández

Puebla ha jugado bien en el inicio del Apertura 2026 (Jose Hernandez / Jose Hernandez)

Puebla vs Chivas: Fecha y horario para ver la Jornada 3 de la Liga MX

Puebla vs Chivas disputan el partido de la Jornada 3 de la Liga MX. El partido es el viernes 31 de julio de 2026 y será transmitido por ESPN, Disney+ y Canal 7.