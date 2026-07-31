Puebla vs Chivas se enfrentan en el inicio de la Jornada 3 de la Liga MX, el viernes 31 de julio. Pronóstico 2-2 en el Estadio Cuauhtémoc. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Puebla vs Chivas: Pronóstico de la Jornada 3 de la Liga MX

Chivas vs Toluca juegan en la Jornada 1 de la Liga MX, con el pronóstico a favor del Guadalajara, con marcador de 2-1.

Pronóstico del partido: Puebla 2-2 Chivas

Puebla vs Chivas: Posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Puebla vs Chivas, en la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Chivas

  • Portero: Raúl Rangel
  • Defensas: José Castillo, Luis Romo, Daniel Aguirre y Bryan González
  • Mediocampistas: Rubén González, Richard Ledezma, Kevin Castañeda y Jordan Carrillo
  • Delanteros: Roberto Alvarado y Armando González
Chivas gana de último minuto y logra sus primeros tres puntos en el Apertura 2026.
Chivas llega tras vencer a FC Juárez en casa (Luis Fernando Toris / Luis Fernando Toris)

Puebla

  • Portero: Ricardo Gutiérrez
  • Defensas: Leyva, Facundo Almada, Juan Pablo Vargas y Fernando Monárrez
  • Mediocampistas: Sergio Sanabria, Alberto Herrera, Kevin Velasco, Emiliano Gómez y Alejandro Organista
  • Delantero: Luifer Hernández
Cruz Azul remonta al Puebla y suma su segunda victoria del Apertura 2026.
Puebla ha jugado bien en el inicio del Apertura 2026 (Jose Hernandez / Jose Hernandez)

Puebla vs Chivas: Fecha y horario para ver la Jornada 3 de la Liga MX

Puebla vs Chivas disputan el partido de la Jornada 3 de la Liga MX. El partido es el viernes 31 de julio de 2026 y será transmitido por ESPN, Disney+ y Canal 7.

  • Partido: Puebla vs Chivas
  • Fase: Jornada 3
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Viernes 31 de julio de 2026
  • Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Cuauhtémoc
  • Transmisión: FOX One y Canal 7