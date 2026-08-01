Cruz Azul vs Atlante: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Liga MX.

Cruz Azul vs Atlante se encuentran en la Jornada 3 de la Liga MX; pronóstico 3-1 a favor del equipo local sobre los Potros de Hierro. Conoce las posibles alineaciones.
Cruz Azul vs Atlante: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de Liga MX
El pronóstico del partido Cruz Azul vs Atlante es triunfo de 3-1 a favor del equipo celeste, en la Jornada 3 de la Liga MX.
Pronóstico: Cruz Azul 3-1 Atlante.
Cruz Azul vs Atlante: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de Liga MX
Cruz Azul vs Atlante se medirán con estas posibles alineaciones en la Jornada 3 de la Liga MX:
Cruz Azul
- Portero: Kevin Mier
- Defensas: Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi y Omar Campos
- Mediocampistas: Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino y Jeremy Márquez
- Delanteros: José Paradela, Rodolfo Rotondi y Christian Ebere
Atlante
- Portero: David Ospina
- Defensas: Armando Escobar, Elbis Sousa, Walter Clar y Eduardo Tercero
- Mediocampistas: Christian Bermúdez, Fernando Navarro, Eugenio Pizzuto y Eric Cantú
- Delanteros: Luis Puente y Daniel Hernández Trejo
Cruz Azul vs Atlante: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Liga MX?
Cruz Azul vs Atlante se miden en la Jornada 3 de la Liga MX. Sábado 1 de agosto a las 21 horas por TUDN y ViX.
- Partido: Cruz Azul vs Atlante
- Fase: Jornada 3 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 1 de agosto de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: TUDN y ViX