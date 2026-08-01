Cruz Azul vs Atlante se encuentran en la Jornada 3 de la Liga MX; pronóstico 3-1 a favor del equipo local sobre los Potros de Hierro. Conoce las posibles alineaciones.

Cruz Azul vs Atlante: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de Liga MX

El pronóstico del partido Cruz Azul vs Atlante es triunfo de 3-1 a favor del equipo celeste, en la Jornada 3 de la Liga MX.

Pronóstico: Cruz Azul 3-1 Atlante.

Cruz Azul vs Atlante: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de Liga MX

Cruz Azul vs Atlante se medirán con estas posibles alineaciones en la Jornada 3 de la Liga MX:

Cruz Azul

Portero: Kevin Mier

Defensas: Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi y Omar Campos

Mediocampistas: Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino y Jeremy Márquez

Delanteros: José Paradela, Rodolfo Rotondi y Christian Ebere

Atlante

Portero: David Ospina

Defensas: Armando Escobar, Elbis Sousa, Walter Clar y Eduardo Tercero

Mediocampistas: Christian Bermúdez, Fernando Navarro, Eugenio Pizzuto y Eric Cantú

Delanteros: Luis Puente y Daniel Hernández Trejo

Cruz Azul vs Atlante: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Liga MX. (Brandon / Brandon)

Cruz Azul vs Atlante: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Liga MX?

Cruz Azul vs Atlante se miden en la Jornada 3 de la Liga MX. Sábado 1 de agosto a las 21 horas por TUDN y ViX.