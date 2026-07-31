FC Juárez vs Pumas se enfrentan en la Jornada 3 de la Liga MX. El pronóstico es 1-0 a favor de los universitarios. Conoce la posibles alineaciones.

Tras ganar en la Jornada 2 a Toluca, Pumas es favorito para asestarle una derrota al FC Juárez.

FC Juárez vs Pumas: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de la Liga MX

El pronóstico del partido de la Jornada 3 del Apertura 2026, es que Pumas derrotará a FC Juárez por un marcador de 1-0.

Pronóstico: FC Juárez 0-1 Pumas.

FC Juárez vs Pumas: Posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Liga MX

FC Juárez vs Pumas juegan este viernes 31 de julio y a continuación te presentamos las posibles alineaciones del partido de la Liga MX.

FC Juárez

Portero: Sebastián Jurado

Defensas: Javier Aquino, José Juan García Manríquez, Moisés Mosquera y Alejandro Mayorga

Mediocampistas: Monchu, Denzell García, Jairo Torres, Rodolfo Pizarro y Jairo Torres

Delantero: Óscar Estupiñán

Pumas

Portero: Keylor Navas

Defensas: Jesús Angulo, Tony Leone, Nathan Silva y Rodrigo López

Mediocampistas: Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, Stefano Carrillo y Alan Medina

Delanteros: Robert Morales y Juninho

FC Juárez vs Pumas: FC Juárez vs Pumas: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de Liga MX. (Brandon / MEXSPORT)

FC Juárez vs Pumas: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Liga MX?

FC Juárez vs Pumas juegan en la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX, el viernes 31 de julio a partir de las 21:00 horas. Transmiten FOx One y Canal 7.