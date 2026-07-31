FC Juárez vs Pumas se enfrentan en la Jornada 3 de la Liga MX. El pronóstico es 1-0 a favor de los universitarios. Conoce la posibles alineaciones.
Tras ganar en la Jornada 2 a Toluca, Pumas es favorito para asestarle una derrota al FC Juárez.
FC Juárez vs Pumas: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de la Liga MX
El pronóstico del partido de la Jornada 3 del Apertura 2026, es que Pumas derrotará a FC Juárez por un marcador de 1-0.
Deportes
Tabla de posiciones de Liga MX: Así marchan los equipos tras la Jornada 2 del Apertura 2026
Deportes
América Femenil supera a Tigres y es Campeón de Campeonas de la Liga MX Femenil
Deportes
Atlante le saca el empate al América y suma su primer punto en el Apertura 2026 de Liga MX
Deportes
Querétaro sorprende a Pachuca en el cierre de la Jornada 2 de la Liga MX
Pronóstico: FC Juárez 0-1 Pumas.
FC Juárez vs Pumas: Posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Liga MX
FC Juárez vs Pumas juegan este viernes 31 de julio y a continuación te presentamos las posibles alineaciones del partido de la Liga MX.
FC Juárez
- Portero: Sebastián Jurado
- Defensas: Javier Aquino, José Juan García Manríquez, Moisés Mosquera y Alejandro Mayorga
- Mediocampistas: Monchu, Denzell García, Jairo Torres, Rodolfo Pizarro y Jairo Torres
- Delantero: Óscar Estupiñán
Pumas
- Portero: Keylor Navas
- Defensas: Jesús Angulo, Tony Leone, Nathan Silva y Rodrigo López
- Mediocampistas: Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, Stefano Carrillo y Alan Medina
- Delanteros: Robert Morales y Juninho
FC Juárez vs Pumas: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Liga MX?
FC Juárez vs Pumas juegan en la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX, el viernes 31 de julio a partir de las 21:00 horas. Transmiten FOx One y Canal 7.
- Partido: FC Juárez vs Pumas
- Fase: Jornada 3 de Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 31 de julio de 2026
- Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Benito Juárez
- Transmisión: FOX One y Canal 7