FC Juárez vs Pumas juegan en la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX, el viernes 31 de julio a partir de las 21:00 horas. Transmiten FOx One y Canal 7.

Partido: FC Juárez vs Pumas

Fase: Jornada 3 de Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 31 de julio de 2026

Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Benito Juárez

Transmisión: FOX One y Canal 7

El FC Juárez busca su segundo triunfo el Apertura 2026 (Adrian Macias / Adrian Macias)

FC Juárez vs Pumas: Día para ver el partido de Jornada 3 de la Liga MX

El viernes 31 de julio de 2026 se jugará el partido de la Jornada 31 de la Liga MX, FC Juárez vs Pumas.

FC Juárez vs Pumas: Hora para ver el partido de Jornada 3 de la Liga MX

El partido FC Juárez vs Pumas inicia a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

FC Juárez vs Pumas: Canal para ver el partido de la Liga MX

La plataforma FOX One y el Canal 7 transmitirá el partido FC Juárez vs Pumas de la Jornada 3 de la Liga MX.

Partido: FC Juárez vs Pumas

Fase: Jornada 3 de Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 31 de julio de 2026

Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Benito Juárez

Transmisión: FOX One y Canal 7

Pumas sacó el triunfo ante Toluca en la Jornada 2 (Brandon / MEXSPORT)

Así llegan FC Juárez y Pumas al partido de la Jornada 3 de la Liga MX

FC Juárez llega con dos derrotas en el inicio del Apertura 2026, ante Puebla y Chivas, por lo que busca sus primeros puntos ante Pumas.

Pumas ganó a Toluca en la Jornada 2 y repite como visitante en busca de otra victoria en el Apertura 2026.