Toluca vs Necaxa: Fecha, horario y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Liga MX.

Toluca vs Necaxa se miden en la Jornada 3 de la Liga MX. Domingo 2 de agosto a las 19 horas por Canal 5, TUDN y ViX.
- Partido: Toluca vs Necaxa
- Fase: Jornada 3 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 2 de agosto de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX
Toluca vs Necaxa: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX?
El domingo 2 de agosto de 2026 finaliza la Jornada 3 de la Liga MX con dos partidos, entre ellos Toluca vs Necaxa.
Toluca vs Necaxa: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX?
El partido Toluca vs Necaxa iniciará a las 19 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de la señal de Canal 5, TUDN y ViX.
- Partido: Toluca vs Necaxa
- Fase: Jornada 3 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 2 de agosto de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX
¿Cómo llegan Toluca y Necaxa a la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX?
Toluca perdió contra Pumas en la Jornada 2 de la Liga MX por 2-1.
Necaxa, por su parte, ganó 2-1 a Rayados, por lo que buscará los tres puntos en la Jornada 3.