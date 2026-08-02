Toluca vs Necaxa se miden en la Jornada 3 de la Liga MX. Domingo 2 de agosto a las 19 horas por Canal 5, TUDN y ViX.

  • Partido: Toluca vs Necaxa
  • Fase: Jornada 3 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Domingo 2 de agosto de 2026
  • Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Nemesio Diez
  • Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Toluca vs Necaxa: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX?

El domingo 2 de agosto de 2026 finaliza la Jornada 3 de la Liga MX con dos partidos, entre ellos Toluca vs Necaxa.

Toluca vs Necaxa: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX?

El partido Toluca vs Necaxa iniciará a las 19 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de la señal de Canal 5, TUDN y ViX.

  • Partido: Toluca vs Necaxa
  • Fase: Jornada 3 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Domingo 2 de agosto de 2026
  • Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Nemesio Diez
  • Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX
Toluca vs Necaxa: Fecha, horario y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Liga MX.
Toluca vs Necaxa: Fecha, horario y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Liga MX. (Adrian Macias / Adrian Macias)

¿Cómo llegan Toluca y Necaxa a la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX?

Toluca perdió contra Pumas en la Jornada 2 de la Liga MX por 2-1.

Necaxa, por su parte, ganó 2-1 a Rayados, por lo que buscará los tres puntos en la Jornada 3.