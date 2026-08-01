Atlas vs Rayados se miden en la Jornada 3 de la Liga MX, y el pronóstico es empate en el Estadio Jalisco. Conoce las posibles alineaciones del partido que se juega el sábado 1 de agosto.
Rayados, con Matías Almeyda como su nuevo entrenador, no tendrá un partido sencillo ante el invicto Atlas de Hernán Crespo.
Atlas vs Rayados: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de la Liga MX
El pronóstico para el Atlas vs Rayados es empate 2-2 en la Jornada 3 de la Liga MX.
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Atlas vs Rayados: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de la Liga MX
A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Atlas vs Rayados de la Jornada 3 de la Liga MX.
Atlas
- Portero: Camilo Vargas
- Defensas: Gaddi Aguirre, Manuel Capasso, Rodrigo Schlegel y Gustavo Ferrareis
- Mediocampistas: Aldo Rocha, Víctor Hugo Ríos y Paulo Ramírez
- Delanteros: Diego González, Alfonso González y Eduardo Aguirre
Rayados
- Portero: Luis Cárdenas
- Defensas: Ricardo Chávez, Carlos Salcedo, Alonso Aceves y Gerardo Arteaga
- Mediocampistas: Óliver Torres, Jorge Rodríguez, Jesús Corona, Luca Orellano y Lucas Ocampos
- Delantero: Diego Rossi
Atlas vs Rayados: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 3 de la Liga MX
Atlas vs Rayados será uno de los partidos de la Jornada 3 del Apertura 2026 en la Liga MX.
El encuentro se jugará el sábado 1 de agosto y se podrá ver en vivo a través de ViX, Canal 5 y TUDN.
- Partido: Atlas vs Rayados
- Fase: Jornada 3 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 1 de agosto de 2026
- Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jalisco
- Transmisión: ViX, Canal 5 y TUDN