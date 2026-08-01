Atlas vs Rayados se miden en la Jornada 3 de la Liga MX, y el pronóstico es empate en el Estadio Jalisco. Conoce las posibles alineaciones del partido que se juega el sábado 1 de agosto.

Rayados, con Matías Almeyda como su nuevo entrenador, no tendrá un partido sencillo ante el invicto Atlas de Hernán Crespo.

Atlas vs Rayados: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de la Liga MX

El pronóstico para el Atlas vs Rayados es empate 2-2 en la Jornada 3 de la Liga MX.

Pronóstico del partido: Atlas 2-2 Rayados

Atlas vs Rayados: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de la Liga MX

A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Atlas vs Rayados de la Jornada 3 de la Liga MX.

Atlas

Portero: Camilo Vargas

Defensas: Gaddi Aguirre, Manuel Capasso, Rodrigo Schlegel y Gustavo Ferrareis

Mediocampistas: Aldo Rocha, Víctor Hugo Ríos y Paulo Ramírez

Delanteros: Diego González, Alfonso González y Eduardo Aguirre

Atlas ha tenido un buen inicio en el Apertura 2026 (Jesus Cisneros / MEXSPORT)

Rayados

Portero: Luis Cárdenas

Defensas: Ricardo Chávez, Carlos Salcedo, Alonso Aceves y Gerardo Arteaga

Mediocampistas: Óliver Torres, Jorge Rodríguez, Jesús Corona, Luca Orellano y Lucas Ocampos

Delantero: Diego Rossi

Matías Almeyda es el nuevo entrenador de Rayados (ESPECIAL)

Atlas vs Rayados: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 3 de la Liga MX

Atlas vs Rayados será uno de los partidos de la Jornada 3 del Apertura 2026 en la Liga MX.

El encuentro se jugará el sábado 1 de agosto y se podrá ver en vivo a través de ViX, Canal 5 y TUDN.