Columbus Crew vs Atlas iniciaron con la actividad en la Leagues Cup 2026 este martes 4 de agosto.
La Leagues Cup 2026 vio rodar el balón, donde el Columbus Crew vs Atlas terminó a favor del equipo de la MLS.
Marcador: Columbus Crew 3-1 Atlas.
Columbus Crew vs Atlas: así fue el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026
En el partido Columbus Crew vs Atlas de la Jornada 1 de la Leagues Cup, el equipo de la MLS y la Liga MX protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para los locales con marcador de 3-1.
Un triunfo valioso para el conjunto de la MLS, una de las escuadras que suelen pelear por calificar a la fase de eliminatoria cada torneo.
Así fueron los goles del partido de la Jornada 1 Columbus Crew vs Atlas:
- Minuto 28: Cesar Ruvalcaba (Columbus Crew)
- Minuto 45+2: Gol de Sean Zawadzki (Columbus Crew)
- Minuto 51: Brais Méndez (Columbus Crew)
- Minuto 67: Autogol de Sean Zawadzki (Columbus Crew)
¿Cuándo vuelven a jugar Columbus Crew y Atlas en la Leagues Cup?
Columbus Crew disputará la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026 frente a Pachuca.
Atlas, por su parte, enfrentará al Charlotte FC con el objetivo de sumar 3 puntos en la Leagues Cup 2026.