Columbus Crew vs Atlas iniciaron con la actividad en la Leagues Cup 2026 este martes 4 de agosto.

La Leagues Cup 2026 vio rodar el balón, donde el Columbus Crew vs Atlas terminó a favor del equipo de la MLS.

Marcador: Columbus Crew 3-1 Atlas.

Columbus Crew vs Atlas: así fue el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026

En el partido Columbus Crew vs Atlas de la Jornada 1 de la Leagues Cup, el equipo de la MLS y la Liga MX protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para los locales con marcador de 3-1.

Un triunfo valioso para el conjunto de la MLS, una de las escuadras que suelen pelear por calificar a la fase de eliminatoria cada torneo.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 1 Columbus Crew vs Atlas:

Minuto 28: Cesar Ruvalcaba (Columbus Crew)

Minuto 45+2: Gol de Sean Zawadzki (Columbus Crew)

Minuto 51: Brais Méndez (Columbus Crew)

Minuto 67: Autogol de Sean Zawadzki (Columbus Crew)

¿Cuándo vuelven a jugar Columbus Crew y Atlas en la Leagues Cup?

Columbus Crew disputará la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026 frente a Pachuca.

Atlas, por su parte, enfrentará al Charlotte FC con el objetivo de sumar 3 puntos en la Leagues Cup 2026.