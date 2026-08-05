Cincinnati vs Pachuca iniciaron con la actividad en la Leagues Cup 2026 este martes 4 de agosto.

La Leagues Cup 2026 vio rodar el balón, donde el Cincinnati vs Pachuca terminó a favor del equipo de la MLS.

Marcador: Cincinnati 3-1 Pachuca.

Cincinnati vs Pachuca: así fue el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026

En el partido Cincinnati vs Pachuca de la Jornada 1 de la Leagues Cup, el equipo de la MLS y la Liga MX protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para los locales con marcador de 3-1.

Un triunfo valioso para el conjunto de la MLS, una de las escuadras que suelen pelear por calificar a la fase de eliminatoria cada torneo.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 1 Cincinnati vs Pachuca:

Minuto 7: Gol de Adrian Alcaraz (Pachuca)

Minuto 18: Gol de Evander da Silva Ferreira (Cincinnati)

Minuto 39: Gol de Pavel Bucha (Cincinnati)

Minuto 70: Gol de Kenji Mboma Dem (Cincinnati)

¿Cuándo vuelven a jugar Cincinnati y Pachuca en la Leagues Cup?

Cincinnati disputará la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026 frente a Pumas.

Pachuca, por su parte, enfrentará al Columbus Crew con el objetivo de sumar 3 puntos en la Leagues Cup 2026.