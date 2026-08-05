Vancouver Whitecaps vs Atlante iniciaron con la actividad en la Leagues Cup 2026 este martes 4 de agosto.

La Leagues Cup 2026 vio rodar el balón, donde el Vancouver Whitecaps vs Atlante terminó a favor del equipo de la Liga MX.

Marcador: Vancouver Whitecaps 0-1 Atlante.

Vancouver Whitecaps vs Atlante: así fue el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026

En el partido Vancouver Whitecaps vs Atlante de la Jornada 1 de la Leagues Cup, el equipo de la MLS y la Liga MX protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para los visitantes con marcador de 0-1.

Un triunfo valioso para el conjunto de la Liga MX, una de las escuadras que suelen pelear por calificar a la fase de eliminatoria cada torneo.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 1 Vancouver Whitecaps vs Atlante:

Minuto 40: Gol de Jhojan Julio (Atlante)

¿Cuándo vuelven a jugar Vancouver Whitecaps y Atlante en la Leagues Cup?

Vancouver Whitecaps disputará la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026 frente a FC Juárez.

Atlante, por su parte, enfrentará al Real Salt Lake con el objetivo de sumar 3 puntos en la Leagues Cup 2026.