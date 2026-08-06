FC Dallas vs Querétaro continuaron con la actividad en la Leagues Cup 2026 este miércoles 5 de agosto.

La Leagues Cup 2026 vio rodar el balón, donde el FC Dallas vs Querétaro terminó a favor del equipo de la MLS.

Marcador: FC Dallas 2-0 Querétaro.

FC Dallas vs Querétaro: así fue el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026

En el partido FC Dallas vs Querétaro de la Jornada 1 de la Leagues Cup, el equipo de la MLS y la Liga MX protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para los locales con marcador de 2-0.

Un triunfo valioso para el conjunto de la MLS, una de las escuadras que suelen pelear por calificar a la fase de eliminatoria cada torneo.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 1 FC Dallas vs Querétaro:

Minuto 47: Gol de Santiago Moreno (FC Dallas)

Minuto 81: Gol de Joaquin Valiente (FC Dallas)

¿Cuándo vuelven a jugar FC Dallas y Querétaro en la Leagues Cup?

FC Dallas disputará la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026 frente a Chivas.

Querétaro, por su parte, enfrentará al Seattle Sounders con el objetivo de sumar 3 puntos en la Leagues Cup 2026.