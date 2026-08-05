Minnesota vs FC Juárez iniciaron con la actividad en la Leagues Cup 2026 este martes 4 de agosto.

La Leagues Cup 2026 vio rodar el balón, donde el Minnesota vs FC Juárez terminó a favor del equipo de la Liga MX.

Marcador: Minnesota 1-2 FC Juárez.

Minnesota vs FC Juárez: así fue el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026

En el partido Minnesota vs FC Juárez de la Jornada 1 de la Leagues Cup, el equipo de la MLS y la Liga MX protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para los visitantes con marcador de 2-1.

Un triunfo valioso para el conjunto de la Liga MX, una de las escuadras que suelen pelear por calificar a la fase de eliminatoria cada torneo.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 1 Minnesota vs FC Juárez:

Minuto 24: Gol de Guilheme Castilho (FC Juárez)

Minuto 34: Gol de Tomás Alejandro Chancalay (Minnesota)

Minuto 38: Gol de Óscar Estupiñán (FC Juárez)

¿Cuándo vuelven a jugar Minnesota y FC Juárez en la Leagues Cup?

Minnesota disputará la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026 frente a Tigres.

FC Juárez, por su parte, enfrentará al Vancouver Whitecaps con el objetivo de sumar 3 puntos en la Leagues Cup 2026.