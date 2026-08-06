México Sub-20 continuó su camino al Mundial 2027 venciendo 4-0 a la Selección de Panamá en los cuartos de final, este miércoles 5 de agosto en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

México de Alex Diego saltó como favorito sobre la Selección de Panamá y con la victoria, consiguió su la clasificación al Mundial 2027.

Marcador: México 4-0 Panamá.

México vs Panamá: así definió el Tri su partido del Premundial de la Concacaf

México salió a la cancha del estadio Cuauhtémoc con la necesidad de ganar el tercer partido del Premundial Sub-20 de la Concacaf, ante la Selección de Panamá.

Su mayor calidad y experiencia le abrieron el camino al triunfo a México desde el primer tiempo, mientras que Panamá no pudo reaccionar.

Goles del partido México vs Panamá en el Premundial Sub-20:

Minuto 34: Gol de Juan Echilvestre (México)

Minuto 56: Gol de Hugo Camberos (México)

Minuto 75: Gol de Yohan Orozco (México)

Minuto 87: Gol de Diego Ramírez (México)