Rayados vs Orlando City continuaron con la actividad en la Leagues Cup 2026 este miércoles 5 de agosto.

La Leagues Cup 2026 vio rodar el balón, donde el Rayados vs Orlando City terminó a favor del equipo de la MLS.

Marcador: Rayados 1-2 Orlando City.

Rayados vs Orlando City: así fue el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026

En el partido Rayados vs Orlando City de la Jornada 1 de la Leagues Cup, el equipo de la MLS y la Liga MX protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para los locales con marcador de 1-2.

Un triunfo valioso para el conjunto de la MLS, una de las escuadras que suelen pelear por calificar a la fase de eliminatoria cada torneo.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 1 Rayados vs Orlando City:

Minuto 27: Gol de Antoine Griezmann (Orlando City)

Minuto 60: Gol de Tyrese Spicer (Orlando City)

Minuto 90+9: Gol de Hugo Cuypers (Rayados)

¿Cuándo vuelven a jugar Rayados y Orlando City en la Leagues Cup?

Rayados disputará la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026 frente a Inter Miami.

Orlando City, por su parte, enfrentará al León con el objetivo de sumar 3 puntos en la Leagues Cup 2026.