Nashville vs León continuaron con la actividad en la Leagues Cup 2026 este miércoles 5 de agosto.

La Leagues Cup 2026 vio rodar el balón, donde el Nashville vs León terminó a favor del equipo de la Liga MX.

Marcador: Nashville 0-1 León.

Nashville vs León: así fue el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026

En el partido Nashville vs León de la Jornada 1 de la Leagues Cup, el equipo de la MLS y la Liga MX protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para los visitantes con marcador de 0-1.

Un triunfo valioso para el conjunto de la Liga MX, una de las escuadras que suelen pelear por calificar a la fase de eliminatoria cada torneo.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 1 Nashville vs León:

Minuto 79: Gol de Daniel Arcilla (León)

¿Cuándo vuelven a jugar Nashville y León en la Leagues Cup?

Nashville disputará la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026 frente a San Luis.

León, por su parte, enfrentará al Orlando City con el objetivo de sumar 3 puntos en la Leagues Cup 2026.