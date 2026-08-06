Inter Miami vs San Luis iniciaron con la actividad en la Leagues Cup 2026 este miércoles 5 de agosto.
La Leagues Cup 2026 vio rodar el balón, donde el Inter Miami vs San Luis terminó a favor del equipo de la MLS.
Marcador: Inter Miami 4-2 San Luis.
Inter Miami vs San Luis: así fue el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026
En el partido Inter Miami vs San Luis de la Jornada 1 de la Leagues Cup, el equipo de la MLS y la Liga MX protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para los locales con marcador de 4-2.
Un triunfo valioso para el conjunto de la MLS, una de las escuadras que suelen pelear por calificar a la fase de eliminatoria cada torneo.
Así fueron los goles del partido de la Jornada 1 Inter Miami vs San Luis:
- Minuto 4: Gol de David Rodríguez (San Luis)
- Minuto 11: Gol de Lionel Messi (Inter Miami)
- Minuto 26: Gol de Telasco Segovia (Inter Miami)
- Minuto 44: Gol de Lionel Messi (Inter Miami)
- Minuto 45+7: Gol de Micael dos Santos Silva (Inter Miami)
- Minuto 51: Gol de Rafa Llorente (San Luis)
¿Cuándo vuelven a jugar Inter Miami y San Luis en la Leagues Cup?
Inter Miami disputará la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026 frente a Rayados.
San Luis, por su parte, enfrentará al Nashville con el objetivo de sumar 3 puntos en la Leagues Cup 2026.