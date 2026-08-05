Charlotte FC vs Pumas iniciaron con la actividad en la Leagues Cup 2026 este martes 4 de agosto.

La Leagues Cup 2026 vio rodar el balón, donde el Charlotte FC vs Pumas terminó a favor del equipo de la Liga MX.

Marcador: Charlotte FC 3-0 Pumas.

Charlote FC vs Pumas: así fue el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026

En el partido Charlotte FC vs Pumas de la Jornada 1 de la Leagues Cup, el equipo de la MLS y la Liga MX protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para los locales con marcador de 3-0.

Un triunfo valioso para el conjunto de la MLS, una de las escuadras que suelen pelear por calificar a la fase de eliminatoria cada torneo.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 1 Charlotte FC vs Pumas:

Minuto 27: Gol Brandt Bronico (Charlotte FC)

Minuto 50: Gol de Archie Goodwin (Charlote (FC)

Minuto 78: Gol de Tyger Smalls (Charlote (FC)

¿Cuándo vuelven a jugar Charlotte FC y Pumas en la Leagues Cup?

Charlotte FC disputará la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026 frente a Atlas.

Pumas, por su parte, enfrentará al Cincinnati con el objetivo de sumar 3 puntos en la Leagues Cup 2026.