Charlotte FC vs Pumas iniciaron con la actividad en la Leagues Cup 2026 este martes 4 de agosto.
La Leagues Cup 2026 vio rodar el balón, donde el Charlotte FC vs Pumas terminó a favor del equipo de la Liga MX.
Marcador: Charlotte FC 3-0 Pumas.
Charlote FC vs Pumas: así fue el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026
En el partido Charlotte FC vs Pumas de la Jornada 1 de la Leagues Cup, el equipo de la MLS y la Liga MX protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para los locales con marcador de 3-0.
Un triunfo valioso para el conjunto de la MLS, una de las escuadras que suelen pelear por calificar a la fase de eliminatoria cada torneo.
Así fueron los goles del partido de la Jornada 1 Charlotte FC vs Pumas:
- Minuto 27: Gol Brandt Bronico (Charlotte FC)
- Minuto 50: Gol de Archie Goodwin (Charlote (FC)
- Minuto 78: Gol de Tyger Smalls (Charlote (FC)
¿Cuándo vuelven a jugar Charlotte FC y Pumas en la Leagues Cup?
Charlotte FC disputará la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026 frente a Atlas.
Pumas, por su parte, enfrentará al Cincinnati con el objetivo de sumar 3 puntos en la Leagues Cup 2026.