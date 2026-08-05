Tigres vs Real Salt Lake iniciaron con su actividad en la Leagues Cup 2026 este martes 4 de agosto.

La Leagues Cup 2026 vio rodar el balón, donde el Tigres vs Real Salt Lake terminó a favor del equipo de la Liga MX.

Marcador: Tigres 6-5 (en penales) Real Salt Lake.

Tigres vs Real Salt Lake: así fue el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026

En el partido Tigres vs Real Salt Lake de la Jornada 1 de la Leagues Cup, el equipo de la MLS y la Liga MX protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para los visitantes con marcador de 2-1.

Un triunfo valioso para el conjunto de la Liga MX, una de las escuadras que suelen pelear por calificar a la fase de eliminatoria cada torneo.

Así fueron los goles del partido en tiempo regular de la Jornada 1 Tigres vs Real Salt Lake:

Minuto 6: Gol de Juan Brunetta (Tigres)

Minuto 16: Gol de Pablo Enrique Ruíz (Real Salt Lake)

¿Cuándo vuelven a jugar Tigres y Real Salt Lake en la Leagues Cup?

Tigres disputará la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026 frente a Minnesota.

Real Salt Lake, por su parte, enfrentará al Atlante con el objetivo de sumar 3 puntos en la Leagues Cup 2026.