LAFC vs Chivas continuaron con la actividad en la Leagues Cup 2026 este miércoles 5 de agosto.

La Leagues Cup 2026 vio rodar el balón, donde el LAFC vs Chivas terminó a favor del equipo de la MLS.

Marcador: LAFC (5-4 en penales) Chivas.

LAFC vs Chivas: así fue el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026

En el partido LAFC vs Chivas de la Jornada 1 de la Leagues Cup, el equipo de la MLS y la Liga MX protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para los locales con marcador de 5-4 en penales.

Un triunfo valioso para el conjunto de la MLS, una de las escuadras que suelen pelear por calificar a la fase de eliminatoria cada torneo.

Así fueron los goles en el tiempo regular del partido de la Jornada 1 LAFC vs Chivas:

Minuto 38: Gol de Denis Bouanga (LAFC)

Minuto 42: Gol de Roberto Alvarado (Chivas)

¿Cuándo vuelven a jugar LAFC y Chivas en la Leagues Cup?

LAFC disputará la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026 frente a Toluca.

Chivas, por su parte, enfrentará al FC Dallas con el objetivo de sumar 3 puntos en la Leagues Cup 2026.