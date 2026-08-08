Tigres vs Minnesota continuaron con la actividad en la Leagues Cup 2026 este viernes 7 de agosto.

La Leagues Cup 2026 vio rodar el balón, donde el Tigres vs Minnesota terminó a favor del equipo de la MLS.

Marcador: Tigres 4-2 en penales Minnesota.

Tigres vs Minnesota: así fue el partido de la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026

En el partido Tigres vs Minnesota de la Jornada 2 de la Leagues Cup, el equipo de la MLS y la Liga MX protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para los locales con marcador de 4-2 en penales.

Un triunfo valioso para el conjunto de la MLS, una de las escuadras que suelen pelear por calificar a la fase de eliminatoria cada torneo.

Tigres vs Minnesota no tuvo goles en el tiempo regular, por lo que ambos equipos tuvieron que ir a la tanda de penales para definir el partido.

¿Contra quién vuelven a jugar Tigres y Minnesota en la Leagues Cup?

Tigres disputará la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026 frente a Vancouver Whitecaps.

Minnesota, por su parte, enfrentará al Atlante con el objetivo de sumar 3 puntos en la Leagues Cup 2026.