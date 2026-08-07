Romina Hinojosa se mantiene en competencia en el Tour de Francia 2026 y enfrenta la Etapa 8, programada para este sábado 8 de agosto 2026 a las 6:00 horas, transmitida por ESPN y Disney+.

En la Etapa 7, Romina Hinojosa llegó en la posición 85 para subir al lugar 127 general.

Este viernes llega la Etapa 8, penúltima del Tour de Francia femenino.

Evento: Tour de Francia 2026

Fase: Etapa 8

Fecha: Sábado 8 de agosto

Horario: 6:00 horas, tiempo del centro de México

Recorrido: 171.9 km entre Sisteron y Niza

Sede: Francia

Transmisión: ESPN y Disney+

Romina Hinojosa en el Tour de Francia 2026

Romina Hinojosa: hora para ver la Etapa 8 del Tour de Francia 2026

Romina Hinojosa correrá a partir de las 6:00 horas la Etapa 8del Tour de Francia 2026, el sábado 8 de agosto.

Romina Hinojosa: canal para ver la Etapa 8 del Tour de Francia 2026

ESPN y Disney+ transmiten el Tour de Francia 2026, en el que Romina Hinojosa participa por primera vez.

Evento: Tour de Francia 2026

Fase: Etapa 8

Fecha: Sábado 8 de agosto

Horario: 6:00 horas, tiempo del centro de México

Recorrido: 171.9 km entre Sisteron y Niza

Sede: Francia

Transmisión: ESPN y Disney+

Perfil y recorrido de la Etapa 8 del Tour de Francia 2026

La carrera de la Etapa 8 del Tour de Francia 2026 iniciará en Sisteron con destino en Niza.

La jornada en la que correrá Romina Hinojosa es principalmente llana con perfil sinuoso, que propicia para una fuga o un sprint masivo.