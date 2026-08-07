Cruz Azul vs Philadelphia continuaron con la actividad en la Leagues Cup 2026 este jueves 6 de agosto.

La Leagues Cup 2026 vio rodar el balón, donde el Cruz Azul vs Philadelphia terminó a favor del equipo de la Liga MX.

Cruz Azul vs Philadelphia: así fue el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026

En el partido Cruz Azul vs Philadelphia de la Jornada 1 de la Leagues Cup, el equipo de la MLS y la Liga MX protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para los locales con marcador de 1-0.

Un triunfo valioso para el conjunto de la Liga MX, una de las escuadras que suelen pelear por calificar a la fase de eliminatoria cada torneo.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 1 Cruz Azul vs Philadelphia:

Minuto 3: Gol de Paradela (Cruz Azul)

¿Cuándo vuelven a jugar Cruz Azul y Philadelphia en la Leagues Cup?

Cruz Azul disputará la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026 frente a New York City FC.

Philadelphia, por su parte, enfrentará al Necaxa con el objetivo de sumar 3 puntos en la Leagues Cup 2026.