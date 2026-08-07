New York City FC vs Santos continuaron con la actividad en la Leagues Cup 2026 este jueves 6 de agosto.

La Leagues Cup 2026 vio rodar el balón, donde el New York City FC vs Santos terminó a favor del equipo de la MLS.

New York FC vs Santos: así fue el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026

En el partido New York City FC vs Santos de la Jornada 1 de la Leagues Cup, el equipo de la MLS y la Liga MX protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para los locales con marcador de 2-0.

Un triunfo valioso para el conjunto de la MLS, una de las escuadras que suelen pelear por calificar a la fase de eliminatoria cada torneo.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 1 New York City FC vs Santos:

Minuto 50: Gol de Tayvon Gray (New York City FC)

Minuto 66: Gol de Nico Cavallo (New York City FC)

¿Cuándo vuelven a jugar New York City FC y Santos en la Leagues Cup?

New York City FC disputará la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026 frente a Cruz Azul.

Santos, por su parte, enfrentará al Chicago Fire con el objetivo de sumar 3 puntos en la Leagues Cup 2026.