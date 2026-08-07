Portland Timbers vs Puebla continuaron con la actividad en la Leagues Cup 2026 este jueves 6 de agosto.

La Leagues Cup 2026 vio rodar el balón, donde el Portland Timbers vs Puebla terminó a favor del equipo de la MLS.

Portland Timbers vs Puebla: así fue el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026

En el partido Portland Timbers vs Puebla de la Jornada 1 de la Leagues Cup, el equipo de la MLS y la Liga MX protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para los locales con marcador de 5-2.

Un triunfo valioso para el conjunto de la MLS, una de las escuadras que suelen pelear por calificar a la fase de eliminatoria cada torneo.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 1 Portland Timbers vs Puebla:

Minuto 5: Gol de Ariel Lassister (Portland Timbers)

Minuto 14: Gol de Eduardo Mustre Torres (Puebla)

Minuto 36: Gol de Cole Bassett (Portland Timbers)

Minuto 38: Gol de David Pereira Da Costa (Portland Timbers)

Minuto 45+4: Gol de Cole Bassett (Portland Timbers)

Minuto 56: Gol de Ariel Lassister (Portland Timbers)

Minuto 80: Gol de Emiliano Gomez (Puebla)

¿Contra quién vuelven a jugar Portland Timbers y Puebla en la Leagues Cup?

Portland Timbers disputará la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026 frente a América.

Puebla, por su parte, enfrentará al Austin FC con el objetivo de sumar 3 puntos en la Leagues Cup 2026.