Cincinnati vs Pumas continuaron con la actividad en la Leagues Cup 2026 este viernes 7 de agosto.

La Leagues Cup 2026 vio rodar el balón, donde el Cincinnati vs Pumas terminó a favor del equipo de la MLS.

Marcador: Cincinnati 2-0 Pumas.

Cincinnati vs Pumas: así fue el partido de la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026

En el partido Cincinnati vs Pumas de la Jornada 2 de la Leagues Cup, el equipo de la MLS y la Liga MX protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para los locales con marcador de 2-0.

Un triunfo valioso para el conjunto de la MLS, una de las escuadras que suelen pelear por calificar a la fase de eliminatoria cada torneo.

Así fueron los goles en el tiempo regular del partido de la Jornada 1 Cincinnati vs Pumas:

Minuto 45+1: Gol Pavel Bucha (Cincinnati)

Minuto 90+4: Gol de Kembi Mboma Dem (Cincinnati)

¿Contra quién vuelven a jugar Cincinnati y Pumas en la Leagues Cup?

Cincinnati disputará la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026 frente a Atlas.

Pumas, por su parte, enfrentará al Columbus Crew con el objetivo de sumar 3 puntos en la Leagues Cup 2026.