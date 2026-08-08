Columbus Crew vs Pachuca continuaron con la actividad en la Leagues Cup 2026 este viernes 7 de agosto.

La Leagues Cup 2026 vio rodar el balón, donde el Columbus Crew vs Pachuca terminó a favor del equipo de la MLS.

Marcador: Columbus Crew 2-1 Pachuca.

Columbus Crew vs Pachuca: así fue el partido de la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026

En el partido Columbus Crew vs Pachuca de la Jornada 2 de la Leagues Cup, el equipo de la MLS y la Liga MX protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para los locales con marcador de 2-1.

Un triunfo valioso para el conjunto de la MLS, una de las escuadras que suelen pelear por calificar a la fase de eliminatoria cada torneo.

Así fueron los goles en el tiempo regular del partido de la Jornada 1 Columbus Crew vs Pachuca:

Minuto 19: Gol de Brais Méndez (Columbus Crew)

Minuto 45+3: Gol de Daniel Gazdag (Columbus Crew)

Minuto 72: Gol de Oussama Idrissi (Pachuca)

¿Contra quién vuelven a jugar Columbus Crew y Pachuca en la Leagues Cup?

Columbus Crew disputará la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026 frente a Pumas.

Pachuca, por su parte, enfrentará al Charlotte FC con el objetivo de sumar 3 puntos en la Leagues Cup 2026.