Austin FC vs Tijuana continuaron con la actividad en la Leagues Cup 2026 este jueves 6 de agosto.

La Leagues Cup 2026 vio rodar el balón, donde el Austin FC vs Tijuana terminó a favor del equipo de la MLS.

Austin FC vs Tijuana: así fue el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026

En el partido Austin FC vs Tijuana de la Jornada 1 de la Leagues Cup, el equipo de la MLS y la Liga MX protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para los locales con marcador de 2-0.

Un triunfo valioso para el conjunto de la MLS, una de las escuadras que suelen pelear por calificar a la fase de eliminatoria cada torneo.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 1 Austin FC vs Tijuana:

Minuto 16: Gol de Joseph Rosales (Austin FC)

Minuto 45+2: Gol de Jon Gallagher (Austin FC)

¿Cuándo vuelven a jugar Austin FC y Tijuana en la Leagues Cup?

Austin FC disputará la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026 frente a Puebla.

Tijuana, por su parte, enfrentará al San Diego FC con el objetivo de sumar 3 puntos en la Leagues Cup 2026.