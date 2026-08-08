Charlotte FC vs Atlas continuaron con la actividad en la Leagues Cup 2026 este viernes 7 de agosto.

La Leagues Cup 2026 vio rodar el balón, donde el Charlotte FC vs Atlas terminó a favor del equipo de la MLS.

Marcador: Charlotte FC 2-0 Atlas.

Charlotte FC vs Atlas: así fue el partido de la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026

En el partido Charlotte FC vs Atlas de la Jornada 2 de la Leagues Cup, el equipo de la MLS y la Liga MX protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para los locales con marcador de 2-0.

Un triunfo valioso para el conjunto de la MLS, una de las escuadras que suelen pelear por calificar a la fase de eliminatoria cada torneo.

Así fueron los goles en el tiempo regular del partido de la Jornada 1 Charlotte FC vs Atlas:

Minuto 78: Gol de Liel Abada (Charlotte FC)

Minuto 90+5: Gol de Tyger Smalls (Charlotte FC)

¿Contra quién vuelven a jugar Charlotte FC y Atlas en la Leagues Cup?

Charlotte FC disputará la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026 frente a Pachuca.

Atlas, por su parte, enfrentará al Cincinnati con el objetivo de sumar 3 puntos en la Leagues Cup 2026.