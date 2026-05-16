Son Heung-min encabeza la convocatoria de 26 jugadores de Corea del Sur para el Mundial 2026, anunciada este 16 de mayo por el entrenador Hong Myung-bo.

El Mundial 2026 será el cuarto torneo de este tipo para Son Heung-min, quien juega con Los Ángeles FC de la MLS.

También será la participación 11 consecutiva de Corea del Sur en el Mundial, una racha que se remonta a 1986.

Convocatoria Corea del Sur para el Mundial 2026 (Especial)

Corea del Sur buscará llegar lejos en el Mundial 2026

El mediocampista Lee Kang-in, del Paris Saint-Germain, y el defensor Kim Min-jae, del Bayern Múnich, también integran la lista para el Mundial 2026 de Corea del Sur.

Hong convocó al mediocampista Hwang In-beom, figura del Feyenoord que tiene una lesión de tobillo.

“Nuestro objetivo principal será avanzar a los dieciseisavos de final”, dijo el entrenador de Corea del Sur.

Corea del Sur alcanzó los octavos de final en 2022, tras derrotar a Portugal en el último partido de la fase de grupos, y luego perdió ante Brasil.

“Después de eso no sabemos qué pasará. Podríamos llegar incluso más lejos de lo que habríamos imaginado”

Corea del Sur jugará la fase de grupos del Mundial 2026 en México

Corea del Sur disputará sus tres partidos del Grupo A del Mundial 2026 en México. Debutará el 11 de junio contra Chequia en Monterrey, antes de enfrentarse al Tri en Guadalajara una semana después.

Cerrará la fase de grupos en Monterrey ante Sudáfrica el 24 de junio.

Corea del Sur viajará a Salt Lake City el lunes 18 de mayo para iniciar la preparación y enfrentar a Trinidad y Tobago y a El Salvador, en sus últimos partidos de preparación.

A continuación te compartimos la convocatoria de Corea del Sur para el Mundial 2026: