Las autoridades de Estados Unidos detuvieron a un aficionado mexicano, acusado de volar un dron en una zona restringida del Mundial 2026, en Atlanta.

El sujeto, identificado como Lorenzo Rojas-Martínez, fue encontrado pilotando el dron cerca del Parque Olímpico del Centenario durante el Festival de Fans de la FIFA 2026.

Agentes del FBI se acercaron a él y le pidieron su identificación, pero lo detuvieron al conocer que estaba ilegalmente en Estados Unidos; su situación se agravó al corroborar su extenso historial penal.

Detienen a mexicano en Estados Unidos por volar un dron en zona restringida del Mundial 2026 (Especial)

Aficionado contaba con un largo historial de delitos y entradas ilegales

En un comunicado, el Departamento de Seguridad confirmó que el inmigrante ilegal mexicano contaba con un extenso historial penal al momento de ser detenido.

Lorenzo Rojas-Martínez tiene antecedentes por los siguientes delitos:

Tráfico de drogas

Propiedad robada

Contribución a la delincuencia de un menor

Cos cargos de fraude

Conducción en estado de ebriedad

La agencia del FBI lo entregó a custodia de ICE. Durante la entrevista, Lorenzo Rojaz-Martínez dijo que entró ilegalmente en Estados Unidos por primera vez en 1999, 2013, y una tercera vez en un año desconocido.

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100 mil dólares es la multa por volar drones en eventos del Mundial 2026

La FIFA ha declarado el espacio aéreo alrededor de cualquier evento de la Copa del Mundo como "Zona Prohibida de Drones“, imponiendo duras sanciones por vuelos no autorizados, con multas de hasta 100 mil dólares.

El asunto no es menor al considerar que los organizadores del Mundial 2026 y las fuerzas del orden en Estados Unidos están en máxima alerta ante posibles amenazas, en especial por las tensiones en Medio Oriente.