Las asociaciones de fútbol de Inglaterra y Gales se sumaron a la UEFA contra el plan de Gianni Infantino sobre la creación de Forward Enterprise y le retiraron su apoyo.

Tanto Inglaterra como Gales se habían pronunciado a favor de la candidatura de Gianni Infantino para las elecciones de 2030 de la FIFA; sin embargo, luego retiraron su respaldo.

Esto a pesar de que Infantino retiró la propuesta para vender participaciones de la Copa del Mundo ante las posturas en contra de las federaciones miembro de la FIFA.

Ahora, ante la pérdida de apoyo, el presidente de la FIFA estaría buscando el respaldo del gobierno de Donald Trump para mantenerse al frente de la institución deportiva.

Inglaterra y Gales retiran respaldo a Infantino y se suman a UEFA contra el presidente de la FIFA

Las asociaciones de Fútbol de Inglaterra y Gales se pronunciaron en respaldo del posicionamiento de la UEFA en contra del plan de Gianni Infantino de vender participaciones de la Copa del Mundo a inversionistas privados.

Luego de que la FIFA anunciara la retirada del plan de Forward Enterprise, la Asociación Inglesa de Fútbol (FA), señaló que “ha llegado el momento de realizar una revisión completa y rigurosa del liderazgo y gobernanza de la FIFA”.

Asimismo, llamó a garantizar que el fútbol se gestione en beneficio de todas las federaciones y asociaciones miembro de manera transparente.

Por su parte, la Asociación de Fútbol de Gales (FAW) señaló que “los recientes fallos en materia de buena gobernanza y buen criterio nos ha llevado a una situación en la que Infantino ha perdido la confianza” de la asociación para seguir al frente del fútbol mundial.

Las declaraciones de ambas asociaciones se dan después de que hubieran enviado cartas de apoyo para la candidatura de Gianni Infantino rumbo a las elecciones en la FIFA de 2030.

Infantino estaría buscando el apoyo de Trump para mantenerse frente a la FIFA

Ante la crisis, Gianni Infantino estaría buscando el apoyo de Donald Trump para mantenerse frente a la FIFA, aseguró The New York Times.

De acuerdo con el medio estadounidense, Infantino programó una reunión con Marco Rubio bajo el argumento de que el fútbol podría convertirse en “poder blando” para Estados Unidos.

Esta reunión telefónica se tiene prevista para las 9:00 horas, tiempo de la costa del este de Estados Unidos del 3 de agosto, con la que Infantino estaría buscando proteger su cargo frente a la FIFA y mantenerlo por un periodo más de 5 años.