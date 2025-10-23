Se disputó la jornada 14 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX y las posiciones de los equipos presentaron algunos cambios. No obstante, los Diablos del Club Deportivo Toluca se mantienen en la cima.

Los Diablos no pasaron del cero ante los Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente y apenas sumaron un punto. Mientras que Club América acortó la distancia respecto al campeón, gracias a la victoria de último minuto sobre Puebla, el peor equipo del campeonato.

Al igual que América, Rayados alcanzó los 30 puntos y firmó su clasificación a la Liguilla del futbol mexicano. Cruz Azul no pudo ante el endeble Necaxa y se quedó con 29 puntos, pero aún así tomó su boleto a la fiesta grande.

Chivas sufrió un inesperado revés ante Querétaro y en Pumas ya suenan las golondrinas, pues todo indica que no avanzará.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones del Apertura 2025 de la Liga MX luego de la Jornada 14?

Luego de la Jornada 14, Toluca, América y Rayados se ubican en las primeras posiciones de la tabla general del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Toluca | 32 puntos América | 30 puntos Rayados | 30 puntos Tigres | 29 puntos Cruz Azul | 29 puntos Tijuana | 21 puntos Pachuca | 21 puntos Chivas | 20 puntos FC Juárez | 19 puntos Atlético de San Luis | 16 puntos Atlas | 16 puntos Pumas | 14 puntos Santos Laguna | 14 puntos Querétaro | 14 puntos Mazatlán FC | 12 puntos Club León | 12 puntos Necaxa | 10 puntos Puebla | 8 puntos

El A-ve 🦅 @ClubAmerica, bienvenido a la Fase Final del Apertura2025.



Ahí nos vemos. 💯🤙#LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/BMUxYhkpte — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 22, 2025

Partidos de la Jornada 15 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX

La fiesta grande del futbol mexicano está cada vez más cerca de comenzar, algunas invitaciones ya han sido entregadas, pero aún resta emoción y en puerta está la Jornada 15 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Viernes 24 de octubre:

FC Juárez vs Puebla | 19:00

Mazatlán vs América | 21:00

Sábado 25 de octubre:

Tigres vs Tijuana | 17:00

Club León vs Pumas | 19:00

Chivas vs Atlas | 19:07

Cruz Azul vs Rayados | 21:05

Domingo 26 de octubre: