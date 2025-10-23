Se disputó la jornada 14 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX y las posiciones de los equipos presentaron algunos cambios. No obstante, los Diablos del Club Deportivo Toluca se mantienen en la cima.
Los Diablos no pasaron del cero ante los Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente y apenas sumaron un punto. Mientras que Club América acortó la distancia respecto al campeón, gracias a la victoria de último minuto sobre Puebla, el peor equipo del campeonato.
Al igual que América, Rayados alcanzó los 30 puntos y firmó su clasificación a la Liguilla del futbol mexicano. Cruz Azul no pudo ante el endeble Necaxa y se quedó con 29 puntos, pero aún así tomó su boleto a la fiesta grande.
Chivas sufrió un inesperado revés ante Querétaro y en Pumas ya suenan las golondrinas, pues todo indica que no avanzará.
¿Cómo quedó la tabla de posiciones del Apertura 2025 de la Liga MX luego de la Jornada 14?
Luego de la Jornada 14, Toluca, América y Rayados se ubican en las primeras posiciones de la tabla general del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.
- Toluca | 32 puntos
- América | 30 puntos
- Rayados | 30 puntos
- Tigres | 29 puntos
- Cruz Azul | 29 puntos
- Tijuana | 21 puntos
- Pachuca | 21 puntos
- Chivas | 20 puntos
- FC Juárez | 19 puntos
- Atlético de San Luis | 16 puntos
- Atlas | 16 puntos
- Pumas | 14 puntos
- Santos Laguna | 14 puntos
- Querétaro | 14 puntos
- Mazatlán FC | 12 puntos
- Club León | 12 puntos
- Necaxa | 10 puntos
- Puebla | 8 puntos
Partidos de la Jornada 15 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX
La fiesta grande del futbol mexicano está cada vez más cerca de comenzar, algunas invitaciones ya han sido entregadas, pero aún resta emoción y en puerta está la Jornada 15 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.
Viernes 24 de octubre:
- FC Juárez vs Puebla | 19:00
- Mazatlán vs América | 21:00
Sábado 25 de octubre:
- Tigres vs Tijuana | 17:00
- Club León vs Pumas | 19:00
- Chivas vs Atlas | 19:07
- Cruz Azul vs Rayados | 21:05
Domingo 26 de octubre:
- Santos vs Querétaro | 17:00
- Atlético de San Luis vs Necaxa | 19:00
- Toluca vs Pachuca | 19:00