Cruz Azul no tiene estadio, pero ha sabido hacer del Olímpico Universitario una verdadera fortaleza al grado de quitarle a Pumas un récord histórico gracias a la victoria obtenida sobre América en el Clásico Joven del pasado fin de semana, la cual le permitió convertirse en el equipo cono más partidos seguidos sin perder en CU.

A principios de este año, Cruz Azul tomó la decisión de irse del Estadio Ciudad de los Deportes para empezar a hacer de local en Ciudad Universitaria, cosa que de entrada no les agradó a sus aficionados, pero lo cual resultó ser un movimiento positivo debido a que han llegado a 23 juegos consecutivos sin conocer la derrota. Con esto, superaron el récord de 22 encuentros invicto en casa que tenía Pumas.

Fue entre las temporadas 1978-1979 y 1979-1980 cuando el Club Universidad estableció la que, hasta antes del último partido de Cruz Azul, había sido la racha más larga sin perder en el Olímpico Universitario. Ahora, ese registro le pertenecerá a La Máquina, que tiene apenas unos meses como local en territorio puma.

Los partidos sin perder de Cruz Azul en Ciudad Universitaria

Es importante mencionar que, aunque fue el torneo pasado cuando Cruz Azul se mudó a Ciudad Universitaria, en el año 2020 ya habían jugado un par de partidos como locales en el Estadio Olímpico. Sumado a eso, se contabilizan los duelos de la Copa de Campeones de la Concacaf para dar el total de 23 duelos.

En el conteo de partidos sin perder de Cruz Azul en Ciudad Universitaria se incluyen 18 victorias y cinco empates; además, en ese periodo, consiguieron ganar su más reciente Copa de Campeones de la Concacaf, lo que los convirtió en el último equipo en levantar un título en este escenario, toda vez que Pumas lo hizo en el Clausura 2011.

De tal forma, Cruz Azul saldrá de la casa de Pumas dentro de unos meses con la posibilidad de presumir ser el equipo con la racha de imbatibilidad más larga en la historia del Estadio Olímpico Universitario y, posiblemente, como el más reciente campeón en esta cancha.

🗣️💙Nicolás Larcamón habla sobre el récord de Cruz Azul, con 23 partidos al hilo sin conocer la derrota en el Olímpico Universitario…



¡Superaron a Pumas!😳💥



📹@GuzmanGasso pic.twitter.com/E3PI6GnY8Q — W Deportes (@deportesWRADIO) October 19, 2025

Nicolás Larcamón minimiza récord de Cruz Azul en Ciudad Universitaria

Al ser cuestionado sobre este logro de Cruz Azul en Ciudad Universitaria, el técnico Nicolás Larcamón lo minimizó al asegurar que es algo que le da igual porque valora más el rendimiento colectivo de su escuadra que esta estadística.

“Es un récord que personalmente me da igual. Para nosotros es fundamental concluir una noche como la de hoy (sábado) con un rendimiento protagónico, con rendimientos de jugadores que dieron la cara en un momento que era algo inesperado. Lo más valioso de esta noche (sábado) no tiene que ver con esa marca histórica”, dijo Nicolás Larcamón sobre el récord de Cruz Azul en Ciudad Universitaria.

Dicho esto, el técnico cementero dejó claro que sus prioridades están depositadas en otras cosas que poco y nada tienen que ver con establecer este tipo marcas.