La calendarización de la Liga MX no ha sido del todo satisfactoria para algunos equipos, sobre todo los que participan en los Clásicos del futbol mexicano y tienen que jugarlos tan pronto se reactiva la actividad del torneo local cuando se termina una Fecha FIFA, tal como recientemente sucedió con el partido entre Cruz Azul y América.

Cabe recordar que, en la previa a ese juego, el técnico americanista, André Jardine, levantó la voz al decirse afectado por el hecho de que a su equipo le tocara jugar un Clásico al terminar una Fecha FIFA por el desgaste que implica en los convocados entre actividad y viajes, esto sin considerar el hecho de tener que preparar un juego de tanta relevancia en la Liga MX con numerosas ausencias.

“Me siento perjudicado cuando se juegan Clásicos después de Fechas FIFA, pero no nos toca decidir estas cosas. Pido a los dirigentes que tengan sensibilidad en este tema. América llega a tener hasta 10 jugadores de Selección y es desventaja preparar un partido como este sin tantos jugadores como ahora”, expresó el timonel azulcrema.

Equipos de la Liga MX exigen que no se jueguen Clásicos después de una Fecha FIFA

Según lo informado por el periodista Rubén Rodríguez, ya hay más de un equipo de la Liga MX inconforme con el hecho de que se jueguen Clásicos después de una Fecha FIFA. América, Chivas y Cruz Azul habrían levantado ya la voz para exigir que, en futuros torneos, no se jueguen partidos de esta categoría al terminar los parones por actividad de Selecciones.

Y es que, desde la perspectiva de los clubes, el hecho de que se jueguen los Clásicos al terminar una Fecha FIFA afecta directamente al espectáculo de la Liga MX porque tanto la planeación como la preparación para un compromiso de esta categoría se complica en demasía entre ausencias y lesiones.

Hay futbolistas que reportan con sus clubes 48 horas antes de su partido de Liga MX al terminar la Fecha FIFA, lo cual reduce considerablemente su tiempo de entrenamiento porque al reportar, hacen un trabajo regenerativo, por lo que llega a suceder que realizan solamente una sesión de cara a jugar un Clásico.

🚨❌ André Jardine se mostró MOLESTO por el calendario en donde sitúan los clásicos después de una fecha FIFA.



📹 @JorgeLaraP pic.twitter.com/wkdGjCrGbA — MedioTiempo (@mediotiempo) October 17, 2025

Las peticiones de los equipos a la Liga MX

En ese mismo sentido, durante la próxima asamblea de dueños se pondrá oficialmente sobre la mesa la observación de los equipos para que no se jueguen Clásicos tras una Fecha FIFA. La intención es que los juegos importantes de la Liga MX sean prioritarios y se preserve el espectáculo.

Los equipos de la Liga MX han alzado la voz en busca de cuidar sus propios intereses y los que, a su parecer, inciden directamente en el producto que se le entrega tanto a los aficionados como a los televidentes, esto debido a que en los duelos considerados AAA, hay estadios llenos y grandes niveles de audiencia.

De tal forma, se espera que, para el siguiente torneo, el Clausura 2026, los Clásicos ya no se programen después de las Fechas FIFA.