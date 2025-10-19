Han pasado semanas desde la trágica explosión ocurrida en Iztapalapa, donde una pipa estalló y dejó múltiples víctimas. Entre los afectados se encuentra un joven aficionado de Cruz Azul, quien perdió a su novia en el siniestro.

El emotivo gesto de Cruz Azul con un aficionado que perdió a su novia en explosión de pipa en Iztapalapa

Bryan, aficionado de Cruz Azul, vivió un duro golpe al perder a su novia, Ana Daniela Barragán, en la explosión de una pipa en Iztapalapa.

En medio de su dolor, Cruz Azul decidió acercarse y brindar apoyo. Bryan fue invitado a un entrenamiento en La Noria, donde tuvo la oportunidad de convivir con jugadores y cuerpo técnico.

Durante la visita, recibió autógrafos, fotografías y un regalo especial: un taco autografiado por Nacho Rivero, capitán del equipo cementero.

Además, Nicolás Larcamón, DT de La Máquina, le dedicó palabras de aliento, buscando transmitirle apoyo en un momento tan difícil.

Bryan agradeció el gesto del club, aunque confesó que le hubiera gustado compartirlo con su novia, quien en diversas ocasiones le regaló artículos del equipo.

El video fue compartido en redes sociales, donde otros fans de Cruz Azul se unieron al apoyo y aplaudieron la labor del equipo en este caso.

Cruz Azul venció a América en el Clásico Joven

Tras el emotivo gesto hacia Bryan, quien perdió a su novia en la explosión de una pipa en Iztapalapa, el equipo venció al América en el Clásico Joven.

El partido comenzó con un gol de Brian Rodríguez para las Águilas, pero Cruz Azul no tardó en reaccionar. El Toro Fernández igualó el marcador, devolviendo la esperanza a los cementeros.

El gol decisivo llegó gracias a Nacho Rivero, quien selló la victoria de Cruz Azul en uno de los encuentros más importantes del torneo y que le dio el segundo puesto en la tabla general.