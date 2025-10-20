Puma, marca de ropa deportiva alemana, es la que hoy por hoy diseña y realiza los uniformes para Chivas, pero esto podría cambiar el próximo año debido al interés de otro gigante de la industria por vestir al Rebaño Sagrado.

Desde hace ya varios meses han trascendido rumores que aseguran que Nike, marca deportiva estadounidense, pretende comenzar a patrocinar a Chivas en caso de que terminen su vínculo con Puma.

Sin embargo, Puma tiene un as bajo la manga que prácticamente le asegura seguir vistiendo al Rebaño Sagrado hasta que ellos lo deseen por una cláusula que tienen en su contrato con el equipo.

Nike y Puma pelean por patrocinar a Chivas el próximo año

De acuerdo a información compartida por el periodista de AS México, César Huerta, es verdad el interés de Nike por comenzar a vestir a Chivas cuando termine su contrato con Pumas a mediados del 2026.

Sin embargo, Puma tendría el derecho de saber si otra marca deportiva le ofrece un contrato a Chivas, para así igualar o superar aunque sea por poco la oferta para así conservar el patrocinio del equipo.

Puebla vs Chivas en vivo: El Rebaño Sagrado se impone en el Cuauhtémoc y gana 0-2. (Jafet Moz / Jafet Moz)

Es decir, Puma tendría el control de hasta cuándo vestir al Rebaño Sagrado, a menos de que Nike u otra marca de ropa deportiva realicen una oferta tan elevada que su actual patrocinador no quiera igualarla.

¿Le alcanzará a Chivas para meterse directamente a la Liguilla?

Luego de una pretemporada en la que Chivas mostró un buen funcionamiento bajo las órdenes de Gabriel Milito, el equipo comenzó el Apertura 2025 con el pie izquierdo y los resultados no se les daban,

Sin embargo, en las últimas fechas las victorias han comenzado a llegar para Chivas y actualmente se encuentran en el octavo puesto de la clasificación con 20 puntos, los cuales son producto de 6 victorias, 2 empates y 5 derrotas.

A falta de 4 jornadas por disputarse en la fase regular, el Rebaño Sagrado tiene posibilidades reales de subir hasta las primeras seis posiciones de la tabla general. Sus partidos restantes son ante: Querétaro, Atlas, Pachuca y Rayados.