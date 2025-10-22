Ya han pasado varios días desde la victoria de Cruz Azul ante el Club América, sin embargo, se ha revelado un lamentable incidente en el que fans cementeros vandalizaron una casa con un mural de las Águilas.

No es un secreto que la rivalidad entre Cruz Azul y Club América es una de las más grandes del país y, lamentablemente, también ha tenido episodios de violencia y vandalismo.

Desafortunadamente, en este nueva edición del Clásico Joven los incidentes se volvieron a hacer presentes dejando una mancha en el panorama del futbol mexicano.

Captan a fans de Cruz Azul vandalizando casa con mural del América; apedrearon y destrozaron una combi

A través de su cuenta oficial en X, el reportero Carlos Jiménez compartió un video en el que se ve a fans de Cruz Azul, pertenecientes a una de las porras del equipo, vandalizando casa con mural del Club América.

En el clip compartido en redes sociales, se ve como sujetos portando la playera de Cruz Azul avientan piedras y golpearon la puerta de la vivienda que en su fachada tiene imágenes alusivas al Club América.

Además, una combi que estaba afuera de la casa también fue afectada, ya que rompieron todas las ventanas y golpearon con piedras. Lo mismo sucedió con una motocicleta.

De acuerdo con información de la fuente anteriormente mencionada, toda esta situación se llevó a cabo en la Alcaldía Iztapalapa y los responsables ya fueron denunciados ante las autoridades.

Se espera que en los próximos días se tenga más información sobre la investigación y si hay algún detenido por lo sucedido.

“CÓMO CORRIERON PUTOS!!”

Son integrantes de la porra “La Sangre del @CruzAzul "

Así vandalizaron una casa con un mural de @ClubAmerica

La apedrearon, apalearon… tb destrozaron una combi.

Sucedió el sábado en la peligrosa @Alc_Iztapalapa

Ya los denunciaron en @FiscaliaCDMX pic.twitter.com/Gx2EKGktlw — Carlos Jiménez (@c4jimenez) October 22, 2025

Cruz Azul y América podrían reencontrarse en la Liguilla del Apertura 2025

Tras la Jornada 14 del Apertura 2025, Cruz Azul y el Club América consiguieron avanzar a la Fase Final del torneo de la Liga MX.

Ojo, esto no quiere decir que ya tienen su lugar asegurado en la Liguilla, sino que tanto Cruz Azul como Club América obtuvieron los puntos necesarios para no ser eliminados tras la fase regular.

De momento, las Águilas marchan como el segundo lugar de la tabla de posiciones, mientras que Cruz Azul se mantiene en el cuarto puesto. De terminar así, ambos entrarían directo a Liguilla.